Мощь Овечкина, антирекорд Малкина и контракт Панарина. Чем занимаются русские в НХЛ

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В 50 матчах регулярного сезона Ови набрал 57 очков (37 шайб и 20 ассистов).

За этот же отрезок у Малкина 55 баллов (14 шайб и 41 передача).

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