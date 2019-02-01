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Мощь Овечкина, антирекорд Малкина и контракт Панарина. Чем занимаются русские в НХЛ
Самое важное из лучшей лиги мира.
Обожаешь НХЛ, но не успеваешь зацепить все важные моменты? Не проблема: в этом видео ты узнаешь о новых достижениях, антирекордах и контрактах. Все о русских монстрах из крутейшей лиги.
- В 50 матчах регулярного сезона Ови набрал 57 очков (37 шайб и 20 ассистов).
- За этот же отрезок у Малкина 55 баллов (14 шайб и 41 передача).
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