Никита Кучеров первым в сезоне набрал 80 очков и установил рекорд «Тампы»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал ассист в матче регулярки НХЛ против «Рейнджерс» и первым в сезоне набрал 80 очков.

Русский страйкер сделал это за 52 матча, установив рекорд «Лайтнинг» по наименьшему количеству матчей для достижения этой отметки. Предыдущий рекорд принадлежал Винсенту Лекавалье – 60 матчей.

Рекорд «Тампы» по количеству очков в регулярке принадлежит также Винсенту Лекавалье – 108 очков.

Кучеров опережает ближайшего преследователя Патрика Кейна на четыре очка.

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