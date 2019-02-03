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Никита Кучеров первым в сезоне набрал 80 очков и установил рекорд «Тампы»

Кучеров первым в сезоне набрал 80 очков и установил рекорд «Тампы»
Eurosport

5 мин. назад

Вторая сотня подряд должна быть.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал ассист в матче регулярки НХЛ против «Рейнджерс» и первым в сезоне набрал 80 очков.

Русский страйкер сделал это за 52 матча, установив рекорд «Лайтнинг» по наименьшему количеству матчей для достижения этой отметки. Предыдущий рекорд принадлежал Винсенту Лекавалье – 60 матчей.

  • Рекорд «Тампы» по количеству очков в регулярке принадлежит также Винсенту Лекавалье – 108 очков.
  • Кучеров опережает ближайшего преследователя Патрика Кейна на четыре очка.

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