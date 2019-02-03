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Никита Кучеров первым в сезоне набрал 80 очков и установил рекорд «Тампы»
Вторая сотня подряд должна быть.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал ассист в матче регулярки НХЛ против «Рейнджерс» и первым в сезоне набрал 80 очков.
Русский страйкер сделал это за 52 матча, установив рекорд «Лайтнинг» по наименьшему количеству матчей для достижения этой отметки. Предыдущий рекорд принадлежал Винсенту Лекавалье – 60 матчей.
- Рекорд «Тампы» по количеству очков в регулярке принадлежит также Винсенту Лекавалье – 108 очков.
- Кучеров опережает ближайшего преследователя Патрика Кейна на четыре очка.
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