Twitter

Остон Мэттьюз подпишет 5-летний контракт с «Торонто» на 11,6 млн долларов в год

Мэттьюз подпишет 5-летний контракт на 11,6 млн долларов в год
Eurosport

54 мин. назад

Большой контракт для большого игрока.

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз согласовал продление соглашения с канадским клубом.

Новый договор будет рассчитан на пять сезонов, а годовая зарплата Остона составит 11,6 миллионов долларов. Общая сумма сделки – 58,17 млн долларов, сообщает официальный сайт «Мэйпл Лифс».

  • На счету Мэттьюза 23 шайбы и столько же ассистов в регулярном чемпионате-2018/19.
  • Всего же в НХЛ у Остона 97 голов и 81 голевая передача в 182 матчах.
  • «Торонто» выбрал 21-летнего форварда под первым номером на драфте-2016. Мэттьюз стал лучшим новичком сезона-2016/17.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть НХЛ каждый день

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Победный заезд Шиффрин в супергиганте, которая вырвала у соперниц 0,02 секунды

01:58
Популярные видео
Великая Вонн хотела красиво завершить карьеру, но ошиблась и чудовищно упала
4 737 просмотров8 ч
«Филадельфия» запорола выход 3 в 0 и получила в следующей же атаке
1 395 просмотров12 ч