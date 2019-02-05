Остон Мэттьюз подпишет 5-летний контракт с «Торонто» на 11,6 млн долларов в год
Большой контракт для большого игрока.
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз согласовал продление соглашения с канадским клубом.
Новый договор будет рассчитан на пять сезонов, а годовая зарплата Остона составит 11,6 миллионов долларов. Общая сумма сделки – 58,17 млн долларов, сообщает официальный сайт «Мэйпл Лифс».
- На счету Мэттьюза 23 шайбы и столько же ассистов в регулярном чемпионате-2018/19.
- Всего же в НХЛ у Остона 97 голов и 81 голевая передача в 182 матчах.
- «Торонто» выбрал 21-летнего форварда под первым номером на драфте-2016. Мэттьюз стал лучшим новичком сезона-2016/17.
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