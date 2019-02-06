Форвард Александр Овечкин обошел Сергея Федорова и стал самым результативным русским в НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2).

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин запилил результативную передачу и стал рекордсменом НХЛ, опередив на один балл Сергея Федорова. Теперь на счету Александра 1180 очков (644+536) в регулярных чемпионатах – он самый результативный русский игрок в истории североамериканской лиги.

Другой форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился двумя голевыми передачами.

Овечкин провел в НХЛ 1055 матчей, Федоров – 1248.

На счету самого результативного игрока в истории НХЛ Уэйна Грецки 2857 очков (894+1963) очков, которые он набрал в 1487 матчах.

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