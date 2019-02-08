Евгений Кузнецов стал первой звездой дня

Российский центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

В матче против «Колорадо» Евгений отметился голом и голевой передачей в основное время, а следом еще забросил победную шайбу в овертайме – 4:3 ОТ.

В тройку героев дня вошли Джонатан Друин из «Монреаля» (2+2 в матче с «Виннипегом») и Теуво Теравайнен из «Колорадо» (2+1 в матче с «Баффало»).

Кузнецов набрал 48 (12+36) очков в 48 матчах сезона-2018/19.

«Вашингтон» занимает второе место в Столичном дивизионе, на 2 очка отставая от «Айлендерс».

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