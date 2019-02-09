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Александр Овечкин о Сидни Кросби: «Уважение есть. Но в то же время есть и постоянная вражда»

Овечкин о Кросби: «Уважение есть. Но в то же время есть и постоянная вражда»
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 42 мин. назад

Одно из великих противостояний НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об отношении к капитану «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Уважение, конечно, есть. Но в то же время есть и постоянная вражда, потому что мы играем за клубы, которые не очень хорошо относятся друг к другу. С первого дня, как я в «Вашингтоне», это нагнетается фанатами, прессой. Этой борьбы, этих матчей все хотят. Когда ты приезжаешь сюда и видишь весь этот ажиотаж, тебя начинает колотить, ты начинаешь настраиваться по-другому.

Конечно, за 14 лет мы сыграли очень много матчей. У нас есть уважение друг к другу, но когда ты выходишь на лед, уважение проходит», – сказал Овечкин официальному сайту НХЛ.

  • Овечкин в сезоне-2017/18 выиграл Кубок Стэнли и получил Конн Смайт Трофи.
  • Кросби выигрывал главный трофей НХЛ три раза и дажды стал MVP плей-офф.

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