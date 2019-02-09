Игрок «Коламбуса» Артемий Панарин: «Я хочу выйти на рынок свободных агентов»

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин перестал сотрудничать с агентом Дэном Мильштейном.

Русский форвард перешел к Полу Теофаносу, который уже сотрудничает с одноклубником Артемия Сергеем Бобровским, сообщает инсайдер TSN Эллиотт Фридман.

«Я хочу выйти на рынок свободных агентов. Жизнь одна, такой шанс тоже может быть один, и я хочу попробовать. У «Коламбуса» тоже будет шанс, но посмотрим, что будет летом, если я увижу, что есть более интересные варианты.

Пока нет каких-то предпочтений насчет команды, куда я точно хотел бы перейти. Сейчас я хочу помочь «Коламбусу» выиграть Кубок Стэнли.

Я готов ко всему. Просто наслаждаюсь и играю в хоккей. Если меня обменяют, значит, так тому и быть», – сказал Панарин официальному сайту лиги.

Панарин перешел в «Коламбус» в 2017 году.

В сезоне-2018/19 Артемий набрал 60 (20+40) очков в 51 игре регулярки.

25 февраля наступит дедлайн на переходы.

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