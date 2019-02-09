Инсайдер TSN: «Нэшвилл» и «Бостон» были шокированы требованиями за Панарина»

Инсайдер Пьер ЛеБрюн рассказал о сложностях в переговорах по Артемию Панарину между «Коламбусом» и претендентами.

«Многие команды, которые будут претендовать на Кубок Стэнли, разочарованы высокими ценами на игроков. «Нэшвилл» и «Бостон» проявили заинтересованность в Артемии Панарине, но испытали шок, когда узнали, сколько потребуется, чтобы заполучить его прямо сейчас.

Впереди еще две с половиной недели. Думаю, что со временем цена должна понизиться, особенно если на следующей неделе на рынок выйдут Стоун или Дюшен. Клубы должны быть терпеливее», – сказал ЛеБрюн TSN.

Контракт Панарина истекает в конце сезона-2018/19.

В сезоне 2018/19 Артемий набрал 60 (20+40) очков в 51 игре регулярки.

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