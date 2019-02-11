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Александр Георгиев сделал 55 сэйвов в матче с «Торонто», побил личный рекорд и почти побил клубный

Георгиев сделал 55 сэйвов в матче с «Торонто», побил личный рекорд и почти побил клубный
Eurosport

18 мин. назад

Еще и в день рождения.

В ночь на понедельник в матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» выпотрошили «Торонто Мэйпл Лифс» – 4:1. 23-летний голкипер «рейнджеров» Александр Георгиев отразил по ходу игры 55 бросков из 56, нанесенных соперником.

Божественные сэйвы уже вписали Георгиева в историю клуба: вратарь стал вторым хоккеистом «Рейнджерс», которому удалось отразить так много бросков в одном матче регулярки. Рекорд установил Майк Рихтер в 1991-м – 59 сэйвов.

А еще 10 февраля Александру исполнилось 23. Одноклубники, разумеется, пообнимались и по очереди поздравили партнера.

  • У Георгиева два гражданства: российское и болгарское.
  • Статистика Александра в НХЛ-2018/19: 53 пропущенных в 19 матчах.
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