Евгений Малкин грязно отмахнулся клюшкой от бортанувшего его соперника и получил матч-штраф

В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» – «Филадельфия» (4:1) форвард «пингвинс» Евгений Малкин грязно сыграл против австрийского хоккеиста Михаэля Раффля.

Раффль атаковал Малкина сзади, придержав русского хоккеиста руками. В ответ Евгений отмахнулся клюшкой – при первом просмотре может показаться, что он задел соперника, но удар пришелся по клюшке. За фол Малкин получил матч-штраф, а дисциплинарный комитет НХЛ рассматривает вариант дисквалификации на несколько игр.

«Я осознаю, что это было глупо с моей стороны – но надо смотреть на всю ситуацию. Знаю, что сыграл грязно, но я не попал по нему, а клюшкой коснулся его клюшки, знаете – как плечом к плечу. Ему не грозила опасность – не было крови, ничего такого. Да, этот поступок привел к пятиминутному преимуществу «Флайерс», это моя вина, в следующий раз я буду умнее», – цитирует Джино USA Today.

В 51 матче сезона Малкин оформил 14+42.

Евгений выступает за «Питтсбург» с 2006 года.

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