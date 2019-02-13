Артемий Панарин: «Не думаю в матче о контракте и смене команды. Водочка помогает – шучу, виски»

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин рассказал о том, как отвлекается от слухов о возможной смене команды по окончании сезона.

– Как на фоне всей шумихи удается держать концентрацию? Как у вас получается в течение матча забывать обо всем, что происходит вокруг вас – все эти разговоры о контракте и все остальное?

– Водочка помогает. Да нет, шучу. На самом деле виски. А вообще об этом стараюсь просто не думать. Надо быть на позитиве. Слава богу, что идут очки, поэтому легче. Не будь очков, то было бы очень сложно.

Нападающего «Блю Джекетс» цитирует Sports.ru.

Панарин летом, скорее всего, выйдет на рынок свободных агентов. 1 июля он может стать НСА, если не подпишет контракт с каким-либо клубом НХЛ до 25 февраля.

27-летний форвард в начале февраля сменил агента – уволил Дэна Мильштейна и нанял Пола Теофаноса, работающего также с Сергеем Бобровским.

Панарин: «Пожизненный запас водки может стать аргументом в переговорах с «Коламбусом»

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