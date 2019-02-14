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В списке Forbes «30 до 30» рядом с Канте и Гризманном есть Дадонов и Зайцев. Где Кучеров и Мбаппе?
Составили компанию Канте и Гризманну.
Российские хоккеисты Евгений Дадонов («Флорида») и Никита Зайцев («Торонто») вошли в европейский список Forbes «30 до 30» (30 самых талантливых европейцев в возрасте до 30 лет) в категории «Спорт и игры».
В списке также нашлось место двум футболистам – Н'Голо Канте из «Челси» и Антуану Гризманну из «Атлетико».
- Нападающий Дадонов в текущем сезоне НХЛ набрал 42 (19+32) очка в 55 матчах.
- Защитник Зайцев заработал 7 (2+5) очков в 56 играх.
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