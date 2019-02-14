Российские хоккеисты Евгений Дадонов («Флорида») и Никита Зайцев («Торонто») вошли в европейский список Forbes «30 до 30» (30 самых талантливых европейцев в возрасте до 30 лет) в категории «Спорт и игры».

В списке также нашлось место двум футболистам – Н'Голо Канте из «Челси» и Антуану Гризманну из «Атлетико».

Нападающий Дадонов в текущем сезоне НХЛ набрал 42 (19+32) очка в 55 матчах.

Защитник Зайцев заработал 7 (2+5) очков в 56 играх.

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