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Кросби и Гетцлаф побили рекорды своих клубов по матчам. Угадай других рекордсменов
Buzz
Несколько легких вопросов и несколько сложных.
В ночь на 10 февраля Сидни Кросби и Райан Гетцлаф стали рекордсменами по матчам за свои франшизы: «Питтсбург» и «Анахайм» соответственно. Парни обошли таких монстров, как Марио Лемье и Теему Селянне.
Отличный повод вспомнить рекордсменов других команд.
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