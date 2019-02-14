Кросби и Гетцлаф побили рекорды своих клубов по матчам. Угадай других рекордсменов

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В ночь на 10 февраля Сидни Кросби и Райан Гетцлаф стали рекордсменами по матчам за свои франшизы: «Питтсбург» и «Анахайм» соответственно. Парни обошли таких монстров, как Марио Лемье и Теему Селянне.

Отличный повод вспомнить рекордсменов других команд.

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