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Кросби и Гетцлаф побили рекорды своих клубов по матчам. Угадай других рекордсменов

Кросби и Гетцлаф побили рекорды своих клубов по матчам. Угадай других рекордсменов
Eurosport

15 мин. назад

Buzz

Несколько легких вопросов и несколько сложных.

В ночь на 10 февраля Сидни Кросби и Райан Гетцлаф стали рекордсменами по матчам за свои франшизы: «Питтсбург» и «Анахайм» соответственно. Парни обошли таких монстров, как Марио Лемье и Теему Селянне.

Отличный повод вспомнить рекордсменов других команд.

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