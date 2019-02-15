Игрок «Торонто» Митч Марнер подарил шайбу юной фанатке вместо валентинки

Одна из главных звезд «Торонто» Митч Марнер заметил во время матча против «Лас-Вегаса» на трибунах девочку с плакатом «Эй, Митч! Как насчет валентинки для меня?!»

По окончании матча 21-летний Марнер подъехал к трибуне и подарил девчонке шайбу – от такого подарка маленькая болельщица чуть не сошла с ума.

«Торонто» переиграл «Лас-Вегас со счетом 6:3, на счету Митча одна шайба.

У Митча есть проект поддержки детей, страдающих онкологией.

В 57 матчах регулярки-2018/19 Марнер забросил 21 шайбу и набрал 69 очков.

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте