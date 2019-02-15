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Игрок «Торонто» Митч Марнер подарил шайбу юной фанатке вместо валентинки

Игрок «Торонто» подарил шайбу юной фанатке вместо валентинки
Eurosport

6 мин. назад

Она все равно обрадовалась.

Одна из главных звезд «Торонто» Митч Марнер заметил во время матча против «Лас-Вегаса» на трибунах девочку с плакатом «Эй, Митч! Как насчет валентинки для меня?!»

По окончании матча 21-летний Марнер подъехал к трибуне и подарил девчонке шайбу – от такого подарка маленькая болельщица чуть не сошла с ума.

  • «Торонто» переиграл «Лас-Вегас со счетом 6:3, на счету Митча одна шайба.
  • У Митча есть проект поддержки детей, страдающих онкологией.
  • В 57 матчах регулярки-2018/19 Марнер забросил 21 шайбу и набрал 69 очков.
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