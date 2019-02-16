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Хоккеисты «Каролины» отметили победу на «Эдмонтоном» импровизированным бейсболом с маскотом-боровом

Хоккеисты «Каролины» отметили победу на «Эдмонтоном» импровизированным бейсболом с маскотом-боровом
Eurosport

32 мин. назад

Фантазия на уровне.

Хоккеисты «Каролины» эффектно отпраздновали победу на «Эдмонтоном» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

Игроки устроили на льду бейсбол с участием маскота клуба Шторми – антропоморфическим ледяным боровом.

  • Это не первое оригинальное празднование победы от хоккеистов «Каролины».
  • «Харрикейнз» идут на на девятом месте на Западе, отставая от заветной кубковой восьмерки на одно очко.
  • Выбор маскота обусловлен тем, что в штате Каролина много свиноферм.

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