Наместников не забивал 24 игры, и тогда вратарь «Баффало» выкатил форварду шайбу на пустые ворота
Это было слишком просто.
Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников забил курьезную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (6:2).
Голкипер «клинков» Линус Уллмарк неосмотрительно откинул шайб от борта в сторону ворот, и русский хоккеист легко переправил ее в сетку.
- Наместников в самом конце матча еще раз забил в пустые ворота. Вратарь, правда, к тому моменту уже был на скамейке.
- Владислав забросил 6 шайб и сделал 13 ассистов в 53 матчах регулярки.
Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть НХЛ каждый день
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте