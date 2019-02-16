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Наместников не забивал 24 игры, и тогда вратарь «Баффало» выкатил форварду шайбу на пустые ворота

Наместников не забивал 24 игры, и тогда вратарь «Баффало» выкатил форварду шайбу на пустые ворота
Eurosport

31 мин. назад

Это было слишком просто.

Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников забил курьезную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (6:2).

Голкипер «клинков» Линус Уллмарк неосмотрительно откинул шайб от борта в сторону ворот, и русский хоккеист легко переправил ее в сетку.

  • Наместников в самом конце матча еще раз забил в пустые ворота. Вратарь, правда, к тому моменту уже был на скамейке.
  • Владислав забросил 6 шайб и сделал 13 ассистов в 53 матчах регулярки.

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