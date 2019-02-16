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Инсайдер TSN: «Главные претенденты на Панарина – «Виннипег», «Айлендерс», «Нэшвилл» и «Калгари»
Эллиотт Фридман очертил круг.
Инсайдер TSN Эллиотт Фридман рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры форварда «Коламбуса» Артемия Панарина.
«Я вижу четырех главных претендентов на Панарина. Это «Виннипег», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нэшвилл» и «Калгари». Кто-то мне сказал, что в этот список не входит «Даллас», но я бы не удивился, если бы он тоже был в игре», – сказал Фридман в эфире радиостанции Sportsnet.
- Контракт Панарина истекает в конце сезона-2018/19.
- Ранее Артемий заявил, что хотел бы выйти на рынок свободных агентов.
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