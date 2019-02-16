Спорт-Экспресс

«****** случай, *** вонючий». Орпик показал знание русского языка во время интервью Овечкина

«****** случай, *** вонючий». Орпик показал знание русского языка во время интервью Овечкина
Eurosport

1 час назад

Влияние Александра на раздевалку огромное.

Защитник «Вашингтона» Брукс Орпик пошутил во время интервью одноклубника Александра Овечкина.

Америнканец подошел со спины и произнес: «****** [плохой] случай, *** [детородный огран] вонючий», что вызвало улыбку у Овечкина, который с ней отговорил все оставшееся интервью. Видео можно посмотреть здесь.

  • Орпик играет с Овечкиным в одной команде с 2014 года.
  • Александр с 39 шайбами возглавляет бомбардирскую гонку.

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