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Александр Овечкин: «Пойду на встречу с Трампом и спрошу, когда наладятся взаимоотношения с Россией»
Ови против бойкотов.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин готов посетить Белый дом и встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
«Конечно, пойду. Не каждый раз ты попадаешь в Белый дом, разговариваешь и просто делаешь фотографию с президентом США. И спрошу, когда взаимоотношения с Россией наладятся.
Политика – это отдельный разговор. Я вне ее. Для меня самое главное, чтобы все были живы-здоровы, был мир на Земле», – цитирует Овечкина «Спорт-Экспресс».
- В сезоне-2017/18 Ови выиграл свой первый Кубок Стэнли.
- В нынешней регулярке Александр идет лидером снайперской гонки с 39 шайбами.
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