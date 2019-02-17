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Вратарь «Бостона» Туукка Раск растянулся на спине и отразил бросок под перекладину ногой

Вратарь «Бостона» растянулся на спине и отразил бросок под перекладину ногой
Eurosport

1 час назад

Номинант на лучший сэйв сезона.

Финский голкипер «Бостон Брюинс» Туукка Раск сделал зрелищный сэйв в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелес Кингс» (2:1).

Шайба летела под перекладину, и Раск, растянувшись на спине, отбил ее коньком.

  • Единственное очко «королям» принес Илья Ковальчук, забросив 12-ю шайбу в сезоне.
  • «Бостон» занимает третью строчку в Восточной конференции.
  • В сезоне-2013/14 Раск получил «Везину» – трофей лучшему вратарю года в НХЛ.

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