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Вратарь «Бостона» Туукка Раск растянулся на спине и отразил бросок под перекладину ногой
Номинант на лучший сэйв сезона.
Финский голкипер «Бостон Брюинс» Туукка Раск сделал зрелищный сэйв в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелес Кингс» (2:1).
Шайба летела под перекладину, и Раск, растянувшись на спине, отбил ее коньком.
- Единственное очко «королям» принес Илья Ковальчук, забросив 12-ю шайбу в сезоне.
- «Бостон» занимает третью строчку в Восточной конференции.
- В сезоне-2013/14 Раск получил «Везину» – трофей лучшему вратарю года в НХЛ.
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