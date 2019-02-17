Евгений Кузнецов: «Такие, как Макдэвид и Малкин, появляются каждые 5 лет. Второго Овечкина не будет»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов объяснил, в чем уникальность его одноклубника Александра Овечкина.

«Таких, как Саня, сделать больше невозможно. Условно говоря, Макдэвид, Мэттьюс, Таварес, Кучеров, Стэмкос, Малкин – в общем, все топовые игроки – реально появляются каждые пять лет.

Таких уникальных людей, как Овечкин, на своем веку точно больше не увижу. Объяснить это тяжело. Но то, что человек делает, никто не сможет повторить. Думаешь, смотришь – вроде все легко. Побежал куда-то, ты думаешь – куда бежит? Раз – гол. Как так? Сам не понимаешь, как такое может быть», – цитирует Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Овечкин лидирует в снайперской гонке-2018/19 с 39 шайбами. В случае победы Алекс в восьмой раз станет лучшим снайпером и превзойдет рекорд Бобби Халла.

В начале февраля Александр побил рекорд Сергея Федорова по количеству очков русских хоккеистов в НХЛ.

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