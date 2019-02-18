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Евгений Малкин заложил чумовую спинораму и забил победную шайбу «Питтсбурга»

Малкин заложил чумовую спинораму и забил победную шайбу «Питтсбурга»
Eurosport

55 мин. назад

Очень эффектно.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Особенно эффектной вышла вторая шайба Джино.

Русский хоккеист заложил вираж и со спины точно попал в дальнюю девятку, сделав счет 6:3 в пользу «пингвинов».

  • «Рейнджерс» забросили в конце третьего периода две шайбы, но проиграли – 5:6.
  • У Малкина 18 шайб и 43 ассиста в 53 играх регулярки-2018/19.

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