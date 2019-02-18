Евгений Малкин заложил чумовую спинораму и забил победную шайбу «Питтсбурга»
Очень эффектно.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Особенно эффектной вышла вторая шайба Джино.
Русский хоккеист заложил вираж и со спины точно попал в дальнюю девятку, сделав счет 6:3 в пользу «пингвинов».
- «Рейнджерс» забросили в конце третьего периода две шайбы, но проиграли – 5:6.
- У Малкина 18 шайб и 43 ассиста в 53 играх регулярки-2018/19.
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