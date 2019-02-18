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Никита Кучеров стал первой звездой недели в НХЛ. Владимир Тарасенко – второй
Русские хоккеисты зажигают за океаном.
НХЛ объявила трех звезд прошедшей недели. В их число вошли два русских хоккеиста.
Первой звездой стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров, который набрал 10 (3+7) очков в трех встречах. Второй звездой признан форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко – у него 10 (4+6) баллов в четырех играх. Третьей звездой назван форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 10 (2+8) очков в четырех матчах.
- Кучеров идет лидером бомбардирской гонки с 94 очками.
- Тарасенко установил личный рекорд, набрав очки в 12 матчах подряд.
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