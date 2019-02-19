Getty Images
Овечкин в 10-й раз забросил 40 и более шайб за сезон. Чаще это достижение покорялось только Гретцки
Александр еще успеет догнать Уэйна.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:2).
Эти шайбы стали для Овечкина 41-й и 42-й в нынешнем регулярном сезоне. Александр – всего лишь четвертый игрок в истории НХЛ, который забрасывал 40 и более шайб в десяти и более сезонах. Сейчас таких чемпионатов у россиянина 10 – столько же у Марио Лемье и Марселя Дионна.
- Больше подобных сезонов только у Уэйна Гретцки – 12.
- «Вашингтон» занимает в Восточной конференции пятую строчку.
Кузнецов: «Такие, как Макдэвид и Малкин, появляются каждые 5 лет. Второго Овечкина не будет»
Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть НХЛ каждый день
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте