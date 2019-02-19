Овечкин в 10-й раз забросил 40 и более шайб за сезон. Чаще это достижение покорялось только Гретцки

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:2).

Эти шайбы стали для Овечкина 41-й и 42-й в нынешнем регулярном сезоне. Александр – всего лишь четвертый игрок в истории НХЛ, который забрасывал 40 и более шайб в десяти и более сезонах. Сейчас таких чемпионатов у россиянина 10 – столько же у Марио Лемье и Марселя Дионна.

Больше подобных сезонов только у Уэйна Гретцки – 12.

«Вашингтон» занимает в Восточной конференции пятую строчку.

Кузнецов: «Такие, как Макдэвид и Малкин, появляются каждые 5 лет. Второго Овечкина не будет»

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