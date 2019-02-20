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Александр Овечкин и Карлсон смачно хлопнули друг друга клюшками между ног и настроились на матч

Овечкин и Карлсон смачно хлопнули друг друга клюшками между ног и настроились на матч
Eurosport

23 мин. назад

Интересная традиция.

Форвард «Кэпиталс» Александр Овечкин и защитник столичной команды Джон Карлсон постучали друг другу клюшками по области паха перед матчем против «Лос-Анджелес Кингс». «Вашингтон» победил со счетом 3:2.

Бойко стучащий клюшкой по гениталиям напарника Ови сделал дубль.

  • Это было пятое подряд поражение «Кингс» Ильи Ковальчука.
  • В 59 матчах регулярного сезона НХЛ Овечкин заработал 69 очков.

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