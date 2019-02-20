Главный тренер «Коламбуса» Торторелла: «Панарин болен, как собака. Он наложил в штаны, его рвало»

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла отверг предположение, что форвард Артемий Панарин пропустил матч с «Монреалем» из-за возможного обмена.

«Он наложил в штаны, его рвало, и все такое. Мне сказали, что он болен, что он не ест еду и его рвет. Он болен, как собака, он очень болен – и поэтому отсутствует», – приводит слова Тортореллы The Score.

«Коламбус» уступил «Монреалю» со счетом 2:3.

Панариным, по слухам, интересуются «Айлендерс», «Сан-Хосе», «Бостон», «Нэшвилл» и «Лас-Вегас».

Артемий набрал 67 (24+43) очков в 56 матчах сезона-2018/19. У ближайшего партнера – Кэма Аткинсона – 55 баллов.

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