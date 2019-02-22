Никита Кучеров электричкой умчал к 30-й шайбе и первым в регулярке выбил 100 очков

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал автором единственной шайбы команды в основное время матча регулярки НХЛ против «Баффало».

Русский страйкер вместе с партнером по команде Джонсоном умчал в контратаку и прошил голкипера «клинков». Эта шайба стала для Кучерова 30-й, а набранное очко – 100-м. Кучеров первый в сезоне, кто достиг этой отметки.

«Тампа» обыграла «Баффало» по буллитам – 2:1.

Отрыв Кучерова от ближайшего преследователя Патрика Кейна составляет 8 очков.

До клубного рекорда по очкам в регулярке Винсента Лекавалье Никите осталось набрать 8 баллов.

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