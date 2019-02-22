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Никита Кучеров электричкой умчал к 30-й шайбе и первым в регулярке выбил 100 очков
Элитный форвард вновь покорил гроссмейстерскую планку.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал автором единственной шайбы команды в основное время матча регулярки НХЛ против «Баффало».
Русский страйкер вместе с партнером по команде Джонсоном умчал в контратаку и прошил голкипера «клинков». Эта шайба стала для Кучерова 30-й, а набранное очко – 100-м. Кучеров первый в сезоне, кто достиг этой отметки.
- «Тампа» обыграла «Баффало» по буллитам – 2:1.
- Отрыв Кучерова от ближайшего преследователя Патрика Кейна составляет 8 очков.
- До клубного рекорда по очкам в регулярке Винсента Лекавалье Никите осталось набрать 8 баллов.
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