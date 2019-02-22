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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин – 14-й игрок в истории НХЛ, забросивший 650 шайб
Остались ли еще рекорды, на которые не замахнулся Ови?
Нападающий «Кэпиталс» Александр Овечкин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».
Страйкер реализовал большинство коронным броском из левого круга вбрасывания. Для Овечкина эта шайба стала 43-й в текущем розыгрыше и 650-й в регулярках НХЛ. Ови стал 14-м хоккеистом, которому покорилось это достижение.
- «Вашингтон» выиграл со счетом 3:2.
- Отрыв Овечкина от ближайшего преследователя в гонке снайперов Патрика Кейна составляет 5 шайб.
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