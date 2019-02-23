Сергей Бобровский сделал 22 сэйва и завершил матч против «Оттавы» четвертым шатаутом в сезоне

«Коламбус» обыграл «Оттаву» в матче регулярного сезона НХЛ (3:0) благодаря вратарю «Джекетс» Сергею Бобровскому, который не пропустил ни одной шайбы.

При этом соперник был скорее живым, чем мертвым: «Оттава» нанесла 22 броска в створ, каждый из которых отразил Боб.

Бобровский стал третьей звездой матча, первой – нападающий «Блю Джекетс» Джош Андерсон.

За 44 матча Сергея в сезоне-2018/19 по воротам «Коламбуса» нанесли 1256 бросков, из которых 118 попыток были успешными.

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