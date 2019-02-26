Джон Торторелла увидел звонок от мамы журналиста и поговорил с ней

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла пообщался с мамой журналиста во время пресс-конференции.

Корреспондент, которого зовут Том Рид, записывал слова Тортореллы на диктофон, и в этот момент раздался звонок. Трубку поднял коуч «Блю Джекетс»: «Миссис Рид? Это Джон Торторелла. Я сейчас на пресс-конференции. Я бы лучше поговорил с вами, чем с вашим мужем. Точнее, сыном.

Я закончу через пять минут. Я видел, что вы звонили ему несколько раз. С его стороны некрасиво не перезвонить вам, но он сейчас занят. Приятно было пообщаться с вами. Хорошего дня».

В ночь на 27 февраля «Коламбус» сыграет с «Питтсбургом». Матч начнется в 3:00 мск.

В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает шестую строчку.

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