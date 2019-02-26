Getty Images
Артемий Панарин и Сергей Бобровский закончат сезон в «Коламбусе»
С участием российского хоккеиста произошел один обмен – Богдан Киселевич продолжит карьеру в «Виннипеге».
В ночь с понедельника на вторник в НХЛ наступил дедлайн на трейды. С этого момента и до конца сезона составы команд изменений не претерпят.
Нападающий Артемий Панарин и вратарь Сергей Бобровский, которые считались одними из главных кандидатов на обмен, остались в «Коламбусе» и завершат чемпионат в клубе из Огайо. А вот защитник Богдан Киселевич был обменян из «Флориды» в «Виннипег».
- У двух российских лидеров «Коламбуса» по окончании сезона-2018/19 заканчиваются действующие контракты. Ни один из них не планирует подписывать с клубом новое соглашение.
- На счету Панарина 68 очков (24 шайбы + 44 передачи) в 58 матчах нынешнего сезона. Бобровский провел в регулярке 45 игр, в которых отразил в среднем 90,8% бросков.
- 29-летний Киселевич всю карьеру провел на родине, стал олимпийским чемпионом-2018. В дебютном сезоне в НХЛ он провел 32 игры и отдал 8 голевых передач.
Главный тренер «Коламбуса» Торторелла: «Панарин болен, как собака. Он наложил в штаны, его рвало»
Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть НХЛ каждый день
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте