Артемий Панарин и Сергей Бобровский закончат сезон в «Коламбусе»

В ночь с понедельника на вторник в НХЛ наступил дедлайн на трейды. С этого момента и до конца сезона составы команд изменений не претерпят.

Нападающий Артемий Панарин и вратарь Сергей Бобровский, которые считались одними из главных кандидатов на обмен, остались в «Коламбусе» и завершат чемпионат в клубе из Огайо. А вот защитник Богдан Киселевич был обменян из «Флориды» в «Виннипег».

У двух российских лидеров «Коламбуса» по окончании сезона-2018/19 заканчиваются действующие контракты. Ни один из них не планирует подписывать с клубом новое соглашение.

На счету Панарина 68 очков (24 шайбы + 44 передачи) в 58 матчах нынешнего сезона. Бобровский провел в регулярке 45 игр, в которых отразил в среднем 90,8% бросков.

29-летний Киселевич всю карьеру провел на родине, стал олимпийским чемпионом-2018. В дебютном сезоне в НХЛ он провел 32 игры и отдал 8 голевых передач.

Главный тренер «Коламбуса» Торторелла: «Панарин болен, как собака. Он наложил в штаны, его рвало»

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