Федоров в «Кэпиталс» и старики-«рейнджеры». Самые мощные трейды перед дедлайном эпохи постлокаута

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В ночь на 26 февраля в НХЛ прикрыли лавочку и наложили эмбарго на переходы. До конца сезона составы команд больше не изменятся.

Самыми громкими событиями стали переход Марка Стоуна в «Вегас» и обмен Микаэля Гранлунда из «Миннесоты» в «Нэшвилл». Ну и, конечно, то, что «Коламбус» не отпустил ни Сергея Бобровского, ни Артемия Панарина.

Ниже самые мощные трейды, совершенные командами перед дедлайном, в эпоху постлокаута. Возможно, когда-нибудь здесь окажется и переход Богдана Киселевича в «Виннипег».

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