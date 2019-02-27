Матч регулярного чемпионата «Бостон» – «Сан-Хосе» сверкнул ярчайшей дракой между Здено Харой и Эвандером Кейном.

В течение игры парни столкнулись несколько раз, а после силового приема капитана «Брюинс» в третьем периоде нервы Кейна сдали. Он набросился на гигантского словака со спины и легко уложил его на лед. К сожалению для канадца, Хару такими приемами не сломить.

Видео - Бодрейшая драка Кейна и Хары: канадец храбро напал со спины, но все равно отхватил 03:26

Рост Эвандера – 188 см, вес – 96 кг. Рост Хары – 206 см, вес – 110 кг.

«Бостон» победил со счетом 4:1, ни Кейн, ни Хара результативными действиями не отметились.

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