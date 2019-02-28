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Никита Кучеров из «Тампы» сделал 3 ассиста в матче с «Рейнджерс» и стал третьей звездой дня в НХЛ
Русский страйкер опять зажигает.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал три голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:3).
Одна из них пришлась на овертайм и победную шайбу Виктора Хедмана. Кучерова признали второй звездой матча и третьей дня, сообщает сайт лиги.
- На счету Кучерова 104 (30+74) очка в регулярке, он возглавляет бомбардирскую гонку.
- До клубного рекорда Винсента Лекавалье Кучерову осталось 4 очка.
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