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Андрей Василевский – главный претендент на приз лучшему вратарю НХЛ по версии авторов сайта лиги
Первый большой приз близок.
Авторы официального сайта НХЛ провели голосование по итогам трех четвертей сезона за кандидатов на приз лучшему вратарю лиги – «Везина Трофи».
Первое место с 91 баллом занял голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Ему отдали победу 15 авторов сайта из 21. Второе место в голосовании – занял Фредерик Андерсен из «Торонто» с 59 очками (вкл. одно первое место), третье место отдали Робину Ленеру из «Айлендерс», набравшего 42 очка, сообщает сайт НХЛ.
- Василевский участвовал в Матче всех звезд 2019 года.
- Ранее из русских голкиперов «Везину» брал Сергей Бобровский.
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