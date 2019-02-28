Андрей Василевский – главный претендент на приз лучшему вратарю НХЛ по версии авторов сайта лиги

Авторы официального сайта НХЛ провели голосование по итогам трех четвертей сезона за кандидатов на приз лучшему вратарю лиги – «Везина Трофи».

Первое место с 91 баллом занял голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Ему отдали победу 15 авторов сайта из 21. Второе место в голосовании – занял Фредерик Андерсен из «Торонто» с 59 очками (вкл. одно первое место), третье место отдали Робину Ленеру из «Айлендерс», набравшего 42 очка, сообщает сайт НХЛ.

Василевский участвовал в Матче всех звезд 2019 года.

Ранее из русских голкиперов «Везину» брал Сергей Бобровский.

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