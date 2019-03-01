Никита Кучеров признан первой звездой февраля НХЛ, Владимир Тарасенко – третьей

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой февраля в НХЛ. Русский форвард в 15 играх забросил 8 шайб и сделал 17 ассистов. Он первым в сезоне набрал 100 очков.

Вторую звезду отдали форварду «Чикаго» Патрику Кэйну с 11 голами и 12 голевыми передачами в 13 матчах. Третьей звездой признан Владимир Тарасенко из «Сент-Луса»: на его счету 10 шайб и 12 ассистов в 14 матчах.

Кучеров возглавляет бомбардирскую гонку со 104 очками.

«Тампа» лидирует на Востоке с отрывом в 17 очков.

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