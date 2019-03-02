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У Александра Овечкина – 45 шайб в 10 сезонах. Это новый рекорд Национальной хоккейной лиги
Гретцки уже позади.
Русскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину покорился очередной рекорд НХЛ.
В матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» он отметился заброшенной шайбой, которая стала 45-й в сезоне. Овечкину удается показать такой результат в десятый раз.
Уэйн Гретцки и Майк Босси забрасывали 45 шайб за сезон только девять раз.
- «Вашингтон» переиграл «Айлендерс» в гостях (3:1).
- Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.
- У Александра 652 шайбы в регулярных чемпионатах. Он занимает 14-е место за всю историю. Ближайшие цели – Брендан Шэнахен (656) и Люк Робитайл (668).
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