У Александра Овечкина – 45 шайб в 10 сезонах. Это новый рекорд Национальной хоккейной лиги

Русскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину покорился очередной рекорд НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» он отметился заброшенной шайбой, которая стала 45-й в сезоне. Овечкину удается показать такой результат в десятый раз.

Уэйн Гретцки и Майк Босси забрасывали 45 шайб за сезон только девять раз.

«Вашингтон» переиграл «Айлендерс» в гостях (3:1).

Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.

У Александра 652 шайбы в регулярных чемпионатах. Он занимает 14-е место за всю историю. Ближайшие цели – Брендан Шэнахен (656) и Люк Робитайл (668).

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