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Эвандер Холифилд нокаутировал хоккеиста «Каролины» Мартинука на глазах у команды и болельщиков
Все в порядке, бой был шуточным.
Легендарный боксер Эвандер Холифилд продемонстрировл свое мастерство после матча регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Сент-Луисом».
После финальной сирены Холифилда пригласили на лед. Между ним и нападающим «Каролины» Джорданом Мартинуком состоялся показательный бой. Экс-боксер нокаутировал хоккеиста одним ударом.
«Очень круто!» – прокомментировал произошедшее побитый Мартинук.
- «Каролина» обыграла «Cент-Луис» со счетом 5:2.
- Холифилд перед игрой встретился с хоккеистами «Каролины» и пожелал им удачи.
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