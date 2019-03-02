Эвандер Холифилд нокаутировал хоккеиста «Каролины» Мартинука на глазах у команды и болельщиков

Легендарный боксер Эвандер Холифилд продемонстрировл свое мастерство после матча регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Сент-Луисом».

После финальной сирены Холифилда пригласили на лед. Между ним и нападающим «Каролины» Джорданом Мартинуком состоялся показательный бой. Экс-боксер нокаутировал хоккеиста одним ударом.

«Очень круто!» – прокомментировал произошедшее побитый Мартинук.

«Каролина» обыграла «Cент-Луис» со счетом 5:2.

Холифилд перед игрой встретился с хоккеистами «Каролины» и пожелал им удачи.

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