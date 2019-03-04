Исторический буллит Александра Овечкина – шайба не попала в ворота, но гол засчитали

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ выиграл у «Рейнджерс» – столичная команда взяла верх над соперником в серии буллитов.

Решающим стал буллит капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который был засчитан после решения арбитров. Во время исполнения броска кипер «Рейнджерс» Александр Георгиев бросил клюшку и выбил у Овечкина шайбу. Посчитав, что вратарь нарушил правила, судьи засчитали гол.

«Это сложно объяснить. Овечкин сделал ложный бросок, и я упал на колени раньше. А затем, когда он двигался, я как бы двигал ногой и клюшкой одновременно. Я чувствовал, что мой щиток находится на льду, когда он собирался бросать. Непохоже, чтобы там было много места и был пустой створ ворот. Это непростое решение [со стороны судьи]», – прокомментировал эпизод Георгиев.

«Вашингтон» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Рейнджерс» – 13-ю.

В следующем матче «Кэпиталс» сыграют с «Филадельфией», «Рейнджерс» встретится с «Далласом».

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