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Джэйсон Поминвилл сотворил промах сезона, не забросив с линии ворот
Один вопрос: как?
Форвард «Баффало» Джэйсон Поминвилл мог сравнять счет в конце третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона», но эпизод закончился лютым фейлом.
Джэйсон оказался перед пустым углом, но криво принял шайбу на крюк и упустил 100-процентный момент, от чего сам схватился за голову.
«Ойлерс» ответили любезностью на любезность. Спустя две минуты «Сэйбрс» сняли вратаря, капитан гостей Коннор Макдэвид перехватил шайбу в чужой зоне, выкатил на пустые ворота и залепил в штангу.
- Счет матча после не изменился: «клинки» проиграли 3:4.
- «Баффало» идет на 11-м месте на Востоке, «Эдмонтон» занимает то же место на на Западе.
Досмотри хайлайт до конца ради адских промахов Поминвилла и Макдэвида по пустым
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