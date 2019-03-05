Джэйсон Поминвилл сотворил промах сезона, не забросив с линии ворот

Форвард «Баффало» Джэйсон Поминвилл мог сравнять счет в конце третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона», но эпизод закончился лютым фейлом.

Джэйсон оказался перед пустым углом, но криво принял шайбу на крюк и упустил 100-процентный момент, от чего сам схватился за голову.

Видео - Промах года от Джэйсона Поминвилла по пустым воротам 00:38

«Ойлерс» ответили любезностью на любезность. Спустя две минуты «Сэйбрс» сняли вратаря, капитан гостей Коннор Макдэвид перехватил шайбу в чужой зоне, выкатил на пустые ворота и залепил в штангу.

Видео - Промах Коннора Макдэвида по пустым воротам 00:46

Счет матча после не изменился: «клинки» проиграли 3:4.

«Баффало» идет на 11-м месте на Востоке, «Эдмонтон» занимает то же место на на Западе.

Досмотри хайлайт до конца ради адских промахов Поминвилла и Макдэвида по пустым

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