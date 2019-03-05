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Канадский рэпер Friyie посвятил песню форварду «Вашингтона» Александру Овечкину и снял на нее клип
А еще он сотрудничает с Мэйуэзером.
Канадский рэпер Friyie снял клип на песню, посвященную российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину. Композиция называется «Ovechkin».
Ранее Friyie записал песню «Money Team», под которую Флойд Мэйуэзер вышел на бой против Конора Макгрегора.
- На счету Овечкина в текущем сезоне 65 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 75 (45+30) очков.
- В 2017-м песню русскому хоккеисту посвятил рэп-дуэт Young Planet.
- В январе 2019-го Овечкин стал 16-м игроком в истории, забросившим 700 шайб в регулярке и плей-офф НХЛ.
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