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Никита Кучеров повторил клубный рекорд «Тампы» по очкам в регулярке за сезон
Страшно представить, что будет к концу сезона.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал два ассиста в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (5:2).
Кучеров набрал 108 очко (31 шайба и 77 асссистов) и сравнялся с клубным рекордом, установленным Винсентом Лекавалье в сезоне-2006/07.
- В бомбардирской гонке русский нападающий опережает Патрика Кейна из «Чикаго» на 14 очков.
- По итогам матча Кучерова признали второй звездой дня, в феврале Никита стал первой звездой месяца.
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