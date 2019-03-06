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Никита Кучеров повторил клубный рекорд «Тампы» по очкам в регулярке за сезон

Кучеров повторил клубный рекорд «Тампы» по очкам в регулярке за сезон
Eurosport

23 мин. назад

Страшно представить, что будет к концу сезона.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал два ассиста в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (5:2).

Кучеров набрал 108 очко (31 шайба и 77 асссистов) и сравнялся с клубным рекордом, установленным Винсентом Лекавалье в сезоне-2006/07.

  • В бомбардирской гонке русский нападающий опережает Патрика Кейна из «Чикаго» на 14 очков.
  • По итогам матча Кучерова признали второй звездой дня, в феврале Никита стал первой звездой месяца.

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