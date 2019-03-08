«Папа вставал в 6 утра и мерз, пока я тренировался». Овечкин – о детстве, карьере и Кубке Стэнли

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о становлении и людях, которые сыграли огромную роль в его карьере.

О детстве. «Когда был маленьким, увлекался всеми видами спорта. Во все играл – футбол, баскетбол и хоккей, конечно. Больше всего понравился хоккей. В моем становление приняло участие много людей, но больше всего родители. Папа в первую очередь. Он вставал в шесть утра и мерз возле катка, пока я тренировался. При этом не было никаких гарантий, что из меня получится хороший игрок».

О «Вашингтоне». «Я приехал в НХЛ сформировавшимся игроком. Таким меня сделала динамовская школа. С первых матчей за «Вашингтон» я почувствовал противостояние с Кросби. Пресса и болельщики нагнетали. Были разные с ним эпизоды, но я отношусь к нему с уважением».

Видео - «Приятно быть лучшим». Овечкин – о детстве, карьере, конкуренции и завоевании Кубка Стэнли 07:16

О рекорде. «Я 14 лет шел к цели. Стать русским с наибольшим количеством очков в НХЛ – это очень здорово. Особенно побить достижение такого великого игрока, как Федоров. Я всегда восхищался этим хоккеистом, он один из лучших в истории».

О Кубке Стэнли. «Эта победа – лучшее достижение в жизни. Для меня, для Вашингтона. Незабываемые эмоции».

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