Нападающий «Далласа» Александр Радулов полыхнул первым хет-триком в НХЛ

Русский нападающий «Далласа» Александр Радулов оформил первый хет-трик в НХЛ. В матче регулярного чемпионата его команда разгромила «Колорадо» со счетом 4:0.

Радулов забросил шайбы в первом и во втором периодах, а в третьем точно пробил по пустым воротам. Автором еще одного гола стал Джейми Бенн.

«Даллас» поздравил форварда в твиттере. «Он просто не мог сдержать себя, и это правильно. Поздравляем, Радс!» – написала пресс-служба клуба.

Прошлую игру против «Нью-Йорка» Радулов пропустил из-за опоздания на тренировку.

«Даллас» идет на предпоследнем месте Центрального дивизиона.

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