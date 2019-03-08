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Нападающий «Далласа» Александр Радулов полыхнул первым хет-триком в НХЛ
«Даллас» отвесил четыре сухих шайбы «Колорадо».
Русский нападающий «Далласа» Александр Радулов оформил первый хет-трик в НХЛ. В матче регулярного чемпионата его команда разгромила «Колорадо» со счетом 4:0.
Радулов забросил шайбы в первом и во втором периодах, а в третьем точно пробил по пустым воротам. Автором еще одного гола стал Джейми Бенн.
«Даллас» поздравил форварда в твиттере. «Он просто не мог сдержать себя, и это правильно. Поздравляем, Радс!» – написала пресс-служба клуба.
- Прошлую игру против «Нью-Йорка» Радулов пропустил из-за опоздания на тренировку.
- «Даллас» идет на предпоследнем месте Центрального дивизиона.
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