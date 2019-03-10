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Игрок «Рейнджерс» Павел Бучневич тренировался в свитере сборной США из-за проигранного спора
Мужик сказал – мужик сделал.
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич проиграл спор одному из тренеров своей команды Грегу Брауну и провел тренировку в джерси сборной США.
Как отмечает официальный сайт «Рейнджерс», Бучневич и Браун забились на результат полуфинального матча МЧМ между Россией и США: Павел поставил на русских, а 51-летний специалист – на американцев. В итоге сборная США победила со счетом 2:1. Игра прошла еще в январе, но Бучневич выполнил уговор в марте: он явился на тренировку в американском свитере с фамилией Брауна.
- В нынешнем сезоне Бучневич провел 51 матч в регулярке НХЛ и набрал 28 (15+13) очков.
- На молодежном чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали.
(Фото: официальный сайт «Рейнджерс»)
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