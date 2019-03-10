Никита Кучеров набрал 110-е очко и побил рекорд «Тампы»

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров снова стал хедлайнером дня в регулярном чемпионате НХЛ.

«Тампа» в субботу на своем льду со счетом 3:2 обыграла «Детройт». Кучеров сделал дубль и был признан первой звездой встречи. Забросив две шайбы в ворота «Детройта», Никита установил клубный рекорд по набранным очкам за один регулярный сезон. На счету 25-летнего россиянина стало 110 очков в 69 матчах.

Никита – первый хоккеист с 2010 года, набравший 110 баллов за сезон.

Второй звездой дня признан вратарь «Лас-Вегаса» Марк-Андре Флери, отразивший в победном матче с «Ванкувером» (6:2) 29 бросков.

Третьей звездой признан нападающий «Аризоны» Михаэль Грабнер, дубль которого помог его команде обыграть «Лос-Анджелес» (4:2).

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