«Как можно настолько бояться собственных граждан?» Панарин поддержал митинг в защиту Рунета

Нападающий «Коламбуса» и сборной России Артемий Панарин прокомментировал ситуацию с митингом за свободу Рунета, прошедшим на выходных в Москве.

«Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? Куда катимся?» – написал хоккеист в инстаграме, сопроводив пост фотографией с митинга.

В феврале Госдума приняла в первом чтении закон о суверенном интернете, что и стало поводом для митинга.

По данным «Белого счетчика», мероприятие собрало 15,3 тысячи человек, по данным МВД – 6500 человек.

В 65 матчах сезона-2018/19 Панарин забросил 25 шайб и набрал 73 очка.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере