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«Как можно настолько бояться собственных граждан?» Панарин поддержал митинг в защиту Рунета

«Как можно настолько бояться собственных граждан?» Панарин поддержал митинг в защиту Рунета
Eurosport

29 мин. назад

Артемий следит за новостями в родной стране.

Нападающий «Коламбуса» и сборной России Артемий Панарин прокомментировал ситуацию с митингом за свободу Рунета, прошедшим на выходных в Москве.

«Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? Куда катимся?» – написал хоккеист в инстаграме, сопроводив пост фотографией с митинга.

  • В феврале Госдума приняла в первом чтении закон о суверенном интернете, что и стало поводом для митинга.
  • По данным «Белого счетчика», мероприятие собрало 15,3 тысячи человек, по данным МВД – 6500 человек.
  • В 65 матчах сезона-2018/19 Панарин забросил 25 шайб и набрал 73 очка.
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