Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов: «Цели по очкам? Главное, чтобы свое очко целое было»
Тезка Петросян одобряет.
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отжег в разговоре с журналистами.
– Саше Овечкину осталось одно очко до 1200, у Жени Малкина до тысячи – два очка. Есть ли у вас своя цель по очкам?
– Мне главное, чтобы свое очко целое было. В хорошем смысле слова. Да какие тут могут быть загадки? Кому-то дано быть бомбардиром, а мне вот не дано забивать голы. Я особо на это никогда не настраивался. Да, приятно, когда ты забиваешь или отдаешь. Но самое главное – когда команда побеждает. Тогда без разницы, сколько очков ты имеешь.
- В регулярке НХЛ-2018/19 у Кузнецова 60 (17+43) очков в 60 матчах.
- В Кубке Стэнли-2017/18 он стал лучшим бомбардиром.
Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме
Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть НХЛ каждый день