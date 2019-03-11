Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отжег в разговоре с журналистами.

– Саше Овечкину осталось одно очко до 1200, у Жени Малкина до тысячи – два очка. Есть ли у вас своя цель по очкам?

– Мне главное, чтобы свое очко целое было. В хорошем смысле слова. Да какие тут могут быть загадки? Кому-то дано быть бомбардиром, а мне вот не дано забивать голы. Я особо на это никогда не настраивался. Да, приятно, когда ты забиваешь или отдаешь. Но самое главное – когда команда побеждает. Тогда без разницы, сколько очков ты имеешь.

В регулярке НХЛ-2018/19 у Кузнецова 60 (17+43) очков в 60 матчах.

В Кубке Стэнли-2017/18 он стал лучшим бомбардиром.

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