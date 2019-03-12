Евгений Кафельников: «Артемий Панарин взорвал ватный мозг постом в инстаграме? Очень хорошо!»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал пост форварда «Коламбуса» Артемия Панарина о митинге за свободу Рунета, который написал: «Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? Куда катимся?».

«Артемий Панарин взорвал ватный мозг сегодня своим постом в инстаграме? Очень хорошо!» – написал Кафельников в твиттере, снабдив пост смайлами с аплодисментами.

В феврале Госдума приняла в первом чтении закон о суверенном интернете, что и стало поводом для митинга.

По данным «Белого счетчика», мероприятие собрало 15,3 тысячи человек, по данным МВД – 6500 человек.

«Как можно настолько бояться собственных граждан?» Панарин поддержал митинг в защиту Рунета

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