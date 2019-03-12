Эпичный челлендж Евгения Малкина и Сидни Кросби: парни били по воротам с верхних ярусов трибун

Звездные игроки «Питтсбурга» Евгений Малкин и Сидни Кросби приняли участие в поединке, где нужно было попасть шайбой по воротам с верхних ярусов трибун.

Видео зарубы между Малкиным и Кросби опубликовал официальный твиттер «Пингвинз». Победу в импровизированном поединке одержал россиянин – 5:3.

В текущем сезоне Малкин провел 63 игры, в которых набрал 68 (21+47) очков.

На счету Кросби 66 матчей, 31 шайба и 57 ассистов.

Малкин и Кросби играют вместе уже 13 лет.

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